Монголия вынуждена вступить в альянс России и Китая, — The Guardian

CentralAsia (MNG) - Государство, не имеющее выхода к морю, придерживается нейтралитета, несмотря на попытки соседей создать треугольник антизападного сотрудничества.

Монголия, тесный аванпост демократии в Северо-Восточной Азии, испытывает новое давление со стороны своих авторитарных соседей, России и Китая, требующих отказаться от своей независимости и сформировать треугольник антизападного сотрудничества после войны на Украине.

По словам министра культуры Номин Чинбат, страна упорно следует по пути нейтралитета в сочетании с политикой экономической диверсификации, призванной сохранить свою уникальную культуру и относительно недавнюю независимость.

Государство-сателлит Советского Союза до 1990 года, сильно зависящее от Китая как рынка и канала экспорта меди и угля, Монголия должна действовать осторожно. Она в три раза больше Франции, но ее население составляет всего 3,5 миллиона человек, половина из которых проживает в столице Улан-Баторе.

До сих пор она уклонялась от окончательной позиции по Украине, воздерживаясь при большинстве голосований в ООН. Однако правящая Монгольская народная партия посещает брифинги, проводимые «Единой Россией», крупнейшей партией в России, что в России интерпретируется как поддержка войны.

Несомненно, все это разочаровывает Владимира Зеленского, президента Украины, который четыре года своего детства провел в монгольском городе Эрдэнэт в семье советского горняка.

министр культуры Номин Чинбат

Номин, выпускница Университета Восточной Англии, является образцом дипломатии, когда указывает, что термин «посол» был изобретен в Монголии. «Воздержание было решением, которое наша страна должна была принять из-за нашего геополитического положения», — сказала она. «У нас были очень здоровые и управляемые отношения с двумя нашими соседями, но у нас также есть политика третьего соседа, которая позволяет нам развивать многосторонние международные отношения с другими странами.

«Мы выжили там, где находимся, и соседи уважали наш суверенитет. Монголия вынуждена присоединиться к альянс России и Китаю

Но демократия — это то, что заставит нас развиваться дальше».

Номин, которой было поручено привлекать в свою страну иностранные инвестиции — будь то кинематографисты, промышленники или туристы, — сказала, что среди монголов произошла смена поколений, более 60% из которых моложе 35 лет. По ее словам, мировоззрение молодых людей в меньшей степени определяется отношениями с соседями страны и в большей — собственным развитием Монголии.

Тем не менее, в случае затяжной войны окончательная политическая ориентация Монголии может снова оказаться под угрозой, особенно если Китай и Россия действительно сформируют давно обсуждаемый антизападный альянс, из-за чего Монголии будет труднее сталкивать двух своих могущественных соседей друг с другом.

Один путь для страны — сформировать третью часть российско-китайского треугольника, во многом став транспортным узлом между двумя сверхдержавами и поставщиком сырья, а другой — попытаться признать экономическую значимость двух стран. при использовании собственных минеральных ресурсов Монголии для диверсификации экономики и модернизации. Визит в мае британского министра Азии Аманды Миллинг является признаком того, что Великобритания и США попытаются уговорить ее пойти по второму пути.

Некоторые утверждают, что Монголия на самом деле уже выбрала китайско-российский вариант, поскольку через четыре дня после вторжения она подписала меморандум о взаимопонимании, чтобы продолжить давно запланированную сделку по трансмонгольскому газопроводу. Этот трубопровод усилит зависимость Монголии от России, поскольку будет брать газ с сибирских месторождений Ямала и позволит России транспортировать газ, изначально предназначенный для Европы, чтобы найти новый рынок сбыта в Китае.

Как страна, не имеющая выхода к морю, ее уязвимость для Китая была выявлена из-за длительного закрытия китайских границ, вызванного Covid, что замедлило запланированный рост экспорта монгольских энергоресурсов в китайские порты благодаря сети новых грузовых линий, которые сократят время в пути на третий.

Номин сказала, что правительство вложило значительные средства в более широкую экономическую политику приватизации, туризма, климата и политики развития сельских районов, что позволит ему диверсифицировать свою экономику в течение следующих 20 лет. План должен увенчаться успехом: в апреле молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против влияния инфляции на их жизнь.

Когда-то возглавлявшая одну из крупнейших независимых телекомпаний своей страны, Номин сказала, что Монголия не отступит от демократии. «У нас есть свободные СМИ и демократия. Это одна из прелестей Монголии: у нас есть возможность иметь так много разных средств массовой информации, от черно-белых до золотых».

Номин признала, что монгольская культура вездесущих гражданских журналистов, работающих в обществе, которое не особенно медиаграмотно, может вызывать разочарование, но сказал: «СМИ должны быть сложными — это то, за что я боролась в свой период в медиаиндустрии. Демократия и свобода слова делают наше общество живым и честным».

Более серьезная проблема, которую определила Номин, заключалась в том, чтобы удерживать молодых людей, приверженных кочевому образу жизни, когда родители иногда хотят отправить своих детей учиться в город.

Номин сказала, что в основе менталитета кочевников лежит уважение к природе, умение выживать в экстремальных погодных условиях и добрососедство, которое означает, что двери остаются открытыми на случай, если пастухи потеряются. Весь этот такт и находчивость потребуются монгольским политикам в ближайшие годы.

автор: Патрик Винтур

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Guardian

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