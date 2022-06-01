ЕС и НПО Монголии говорят об устойчивом потреблении и производстве в агропродовольственном секторе и секторе напитков

CentralAsia (MNG) - Делегация ЕС, НПО, студенты и заинтересованные граждане собрались, чтобы обсудить проблемы и решения, связанные с воздействием на окружающую среду агропродовольственного сектора и сектора напитков во время запуска проекта «Переход к зеленой экономике».

Согласно последнему отчету МГЭИК, почти во всех секторах выбросы ПГ продолжают расти высокими абсолютными темпами, что заставляет ученых-климатологов и активистов снова бить тревогу.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила в 2019 году, что агропродовольственные системы генерируют 21 процент выбросов углекислого газа, 53 процента выбросов метана и 78 процентов выбросов закиси азота во всем мире.

«Крайне важно, чтобы мы вместе работали над перестройкой наших продовольственных систем, на которые сегодня приходится значительное количество глобальных выбросов парниковых газов, потребляется большое количество природных ресурсов и что приводит к утрате биоразнообразия и негативным последствиям для здоровья (из-за как недостаточного, так и чрезмерного питания) и не обеспечивают справедливой экономической отдачи и средств к существованию для всех участников, в частности для производителей сырья», — сказала Аксель Никез, посол и глава Представительства Европейского Союза в Монголии.

Благодаря финансированию в размере 1,76 млн евро в рамках программы грантов Европейского союза SWITCH-Asia проект «Переход на зеленую экономику» направлен на поддержку 1500 ММСП, производящих продукты питания и напитки, 30 ассоциаций производителей продуктов питания и напитков (BA) и 750 розничных продавцов, которые практики экономики замкнутого цикла через рыночную систему экомаркировки, наращивание потенциала, изменение поведения и доступ к зеленым финансам.

«Монгольские ММСП обладают огромным потенциалом для того, чтобы сыграть значительную роль в сокращении выбросов CO2 путем переключения части своей повседневной деятельности. В совокупности они оказывают огромное влияние на «зеленое» потребление, а также на «зеленую» экономику. Для этого в рамках проекта «Переключение на зеленую экономику» в настоящее время разрабатывается руководство по ведению эффективного и устойчивого «зеленого» бизнеса», — сказала Б.Хишигсурэн, руководитель проекта в Development Solutions.

Ожидается, что за счет внедрения более циркулярных и более экологичных практик, введенных проектом, предприятия будут продавать и покупать продукты и напитки, выращенные и произведенные в Монголии, и, как следствие, снизят свое воздействие на окружающую среду.

«Мы считаем, что в результате реализации проекта «Переход на зеленую экономику» (СОГЭ), начиная с деятельности производителей сырья, закупки потребителей станут более экологичными, а экономика нашей страны сможет двигаться к более зеленому будущему», — сказала Г. Буян-Өлзий, координатор проектов Caritas Czech Republic.

Проект также будет работать с банковскими и небанковскими финансовыми учреждениями для поиска приемлемых для банков решений, которые могли бы стимулировать ММСП, розничных продавцов и производителей продуктов питания и напитков к переходу на более экологичные и устойчивые бизнес-модели.

«Я должен подчеркнуть, что страны, идущие впереди нас, испытали финансовый рычаг, который является неотъемлемой частью зеленого экономического развития. Одной из ключевых особенностей проекта «Переход к зеленой экономике» является работа в качестве моста между «зелеными» пользователями и «зелеными» производителями через цифровые платформы. Кроме того, проект стимулирует потребителей поощрять устойчивое потребление и наращивает потенциал ММСП и розничных продавцов», — пояснил Б. Билэгсайхан, менеджер по развитию бизнеса и партнерству Монгольской ассоциации устойчивого финансирования.

Проект «Переключение на зеленую экономику» был разработан и реализуется организацией «Люди в беде» (PIN) совместно с INGO «Каритас Чехия», Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования и НПО «Решения для развития». В соответствии с национальной стратегией страны по сокращению выбросов парниковых газов на 22,7% к 2030 году, это первый проект SWITCH-Asia в агропродовольственном секторе и секторе напитков, который будет реализован в Монголии.

Переход на зеленую экономику финансируется программой Европейского Союза SWITCH-Asia для поддержки ММСП и розничных продавцов в области производства продуктов питания и напитков и розничных продавцов в переходе к практике экономики замкнутого цикла посредством рыночной системы экомаркировки, наращивания потенциала, изменения поведения и доступа к зеленому финансированию. . С 2022 по 2026 год проект будет реализовываться МНПО People In Need, Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования, НГО Development Solutions и МНПО Caritas Czech Republic.

SWITCH-Asia: поддерживает переход азиатских стран к низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла, одновременно продвигая устойчивые модели производства и потребления в Азии и более экологичные цепочки поставок между Азией и Европой.

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