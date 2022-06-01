Фотовыставка монгольского быта прошла в Бангкоке

CentralAsia (MNG) - Тайский фотограф Джатенипат Кетпрадит побывал в монгольских аймаках Хубсугул и Баян-Өлгий, чтобы представить коллекцию фотографий в Бангкокском центре River City в Бангкоке.

Фотовыставка «Люди и их мир», спонсируемая Nikon Thailand, представляет интересные фотографии из жизни оленеводов и охотников беркутчами.

Джатенипат Кетпрадит — известный тайский фотограф, получивший награду «Фотограф года» на церемонии вручения наград One Eyeland Awards 2021 и «Международный фотограф-портретист 2021 года». Его фотовыставка прошла с 27 мая по 30 июня в Бангкоке.

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