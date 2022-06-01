Состоялась консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Казахстана

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Б.Мөнхжин провел очередную консультативную встречу между внешнеполитическими ведомствами двух стран в столице Республики Казахстан, Нур-Султан.

В ходе консультационной встречи заместитель Министра Мөнхжин Батсумбэр и заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Юрьевич Василенко обменялись мнениями о текущей политической, социальной и экономической ситуации в двух странах, путях активизации отношений и сотрудничества, а также международных и региональные вопросы, выразил свою позицию.

Они также обсудили возможности диверсификации рынка внешней торговли Монголии, продовольственной безопасности, в том числе поставки ключевых продуктов, которые могут быть дефицитными на мировом рынке, и региональное транспортно-логистическое сотрудничество, направленное на поддержку восстановления экономики после эпидемии COVID-19. Стороны обсудили пути активизации сотрудничества и развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со странами региона.

В ходе визита состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Б.Мөнхжин с первым заместителем министра торговли и интеграции РК Ерланом Баттаковым для дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, согласования совместной дорожной карты, поддержки сотрудничества между банками и финансовыми институтами, препятствования двусторонней торговле. Обсуждены проблемы транспорта, логистики и карантина.

В завершение визита состоялась встреча заместителя Министра Б.Мөнхжин с исполнительным директором секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) К.Сарыбаем, в ходе которой были рассмотрены стоящие перед обществом проблемы, в том числе пути преодолевать их вместе.

источник МИД Монголии

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