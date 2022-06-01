Монгольские боксерши завоевали 6 медалей на международном турнире

CentralAsia (MNG) - В краевой столице завершился Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. На пьедестал встали не только представители России и Белоруссии, но и Монголии.

Международный турнир стал 13 по счету. Соревнования имеют категорию «А» и являются одними из самых представительных в Дальневосточном регионе. Ежегодно в них принимают участие сильнейшие боксеры из Европы, Азии и Африки. В этот раз список стран-участниц сократился.

Показать себя и побороться за новые победы приехали в Хабаровск около ста боксеров из России, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Донецкой Народной Республики и Беларуссии.

В Хабаровске монгольские боксерши завоевали шесть медалей.

В частности, спортсменки Б.Жанаргул (50 кг) и М.Цэцэгдарь (66 кг) завоевали серебренные медали турнира, А.Хулан (54 кг), Б.Золжаргал (57 кг), Т.Номин-Эрдэнэ (60 кг), Э.Намуун (75 кг) стали бронзовыми призерами в своих весовых категориях.

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