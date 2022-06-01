Л.Энх-Амгалан принял посланника Монголии по культуре, гражданку Японии г-жу Сачиэ Мацуозава

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял посланника культуры Монголии Сачие Мацуозаву.

Сачие Мацуозава назначена посланником культуры Монголии с 2018 года. Она внесла ценный вклад в развитие кадровых ресурсов в сфере образования в страны. В ходе встречи она подчеркнула, что три самых важных вопроса в сфере образования - это этика, обучение и социализация детей с ограниченными возможностями, а также учебные программы и их содержание.

Министр Л.Энх-Амгалан со своей стороны поддержал предложение Сачие Мацуозава и выразил желание сотрудничать в области этики и образования для детей с ограниченными возможностями, пригласив опытных профессоров. Японская сторона выразила готовность сотрудничать в этом направлении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения