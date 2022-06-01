Увеличение пропускной способности порта требует увеличения добычи полезных ископаемых

министр горной промышленности и тяжелой промышленности Г.Ёндон

CentralAsia (MNG) - Состоялось заседание Кабмина. Министр горной промышленности и тяжелой промышленности Г.Ёндон проинформировал о решении, принятом на встрече.

- В прошлый четверг и пятницу девять министров посетили аймак Өмнөговь. В ходе визита Оюу-Толгой утвердили план развития сомона Ханбогд. Сомон Ханбогд начинает становиться современным городом. Когда железная дорога заработает, стоимость автомобильных перевозок снизится в четыре раза. Ведутся работы по строительству перевалочного терминала в порту Гашуунсухайт. Со временем должна быть введена узкоколейная железная дорога. На данный момент он будет загружаться автомобильным транспортом, в открытые и закрытые контейнеры.

Ведутся работы по строительству железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, которая откроется в июле. Увеличение пропускной способности порта потребует разработки месторождений для увеличения их добычи. Поэтому правительство обсудит планы дополнительной разработки Таван-Толгоя.

Начата дальняя перевозка угля. В Даланзадгаде премьер-министр встретился с гражданами. В ходе данного мероприятия горожане высказали свое мнение о горном порту Цагандель. Будет создан Совет по развитию аймака Өмнөговь. В его состав входят представители Оюу-Толгой, органов местного самоуправления и самоуправляющихся организаций. Они подробно обсудят горный порт Цагаандэл. Некоторые граждане против строительства порта.

Количество углевозов достигло 750, из них 460 из порта Гашуунсухайт. Достигнута договоренность с китайской стороной об увеличении количества углевозов на 30 в неделю, если не будет заражения от наших водителей.

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