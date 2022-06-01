В Узбекистане с 1 июля вступит в силу «Социальная норма потребления» на коммунальные услуги

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 июля будет введена «Социальная норма потребления», после чего вырастет стоимость коммунальных услуг.

Проект постановления правительства «Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы» выставлен на обсуждение с 31 мая по 15 июня.

В документе говорится, что с 1 июля 2022 года население будет обеспечиваться электроэнергией и природным газом на основе дифференцированных цен в соответствии с «нормой социального потребления».

Согласно постановлению, с 1 июля с бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, оборудованных централизованными электроплитами, за использование 1 киловатт-часа электроэнергии будет взиматься плата в размере 165 сумов (0,015 долларов).

Остальные бытовые потребители будут платить по 325 сумов (0,03 долларов) в месяц до 250 кВтч, и 650 сумов (0,05 долларов) за 1 кВтч, потребленных свыше 250 кВтч в месяц. В настоящее время стоимость 1 кВтч электроэнергии в Узбекистане составляет 295 сумов (0,027 долларов).

Сумма, оплачиваемая домохозяйствами, потребляющими до 250 кВтч электроэнергии в месяц, увеличится на 7,5 тыс. сумов (0,68 долларов) в месяц.

Доплата для тех, кто использует до 300 кВтч, увеличится на 25 тысяч сумов в месяц (2,27 долларов) , для тех, кто использует до 400 кВтч, увеличится на 61 тысячу сумов (5,54 долларов) в месяц.

Кроме того, цена газа для населения с приборами учета в отопительный период установлена в размере 410 сумов (0,03 долларов) за 1 кубометр нормы до 700 кубометров в месяц и 1200 сумов (0,11 долларов) за 1 кубометр при использовании более 700 кубометров в месяц.

Вне отопительного сезона до 200 кубометров в месяц оплачивается по 410 сумов за 1 кубометр, а свыше 200 кубометров в месяц - по 1200 сумов за 1 кубометр.

18 мая министерства экономического развития и сокращения бедности, финансов и энергетики выпустили пресс-релиз о реформе энергетического сектора.

В сообщении говорится: «Социальная норма энергопотребления – это определенный объем энергии, оплачиваемый населением по льготному тарифу. По более низкой (льготной) цене до определенного количества больше этого количества будет продано по цене свободного рынка.

В официальном заявлении министерств не уточняется размер социальных норм на газ и электроэнергию в Узбекистане.