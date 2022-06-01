В ходе «спецоперации» в Таджикистане убиты пять человек, сообщило МВД РТ (фото)

CentralAsia (TJ) - В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) во время «антитеррористической операции» убиты пятеро жителей Рушанского района, сообщает МВД Таджикистана.

В результате продолжающейся «антитеррористической операции» в высокогорьях селения Дерзуд Рушанского района ГБАО 31 мая были убиты пятеро местных жителей, которые названы в официальном сообщении МВД Таджикистана «членами организованной преступной и террористической группы», хотя родные утверждают, что убитые были мирными безоружными жителями.

МВД подчеркивает, что они были «нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления». Правоохранительное ведомство приводит их имена: Ёдгор Гуломхайдаров (1974 года рождения), Алишер Почоев (1976 года рождения), Хабиб Мавлододов (1987 года рождения), Джангибек Шехбуров (1992 года рождения), Дохунда Палаев (1969 года рождения).

Сообщается также о задержании жителя села Вамар Кулмахмада Палаева (1974 г.р.), который в сообщении правоохранительных органов назван как «один из руководителей террористической группы».

По официальным данным, при осмотре места происшествия, расположенного «на высоте 2800 метров над уровнем моря и на расстоянии 1 км от государственной границы между Таджикистаном и Афганистаном, было обнаружено и изъято: 1 единица снайперской винтовки с 200 патронами, 1 единица пулемета Калашникова с 150 патронами, 1 единица противотанкового гранатомёта с 3 снарядами, 4 автомата Калашникова с 5 магазинами и 135 патронами, 5 единиц ручных гранат и 2 единицы пистолета Макарова с 50 патронами».

В МВД заявили, что жителям Рушанского района предлагали сдаться, однако они «не отказывались от своей преступной деятельности» и «скрывались от органов».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения