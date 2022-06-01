Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

CentralAsia (CA) - Власти Турции с 1 июня смягчили правила въезда в страну: теперь на пограничных пунктах не нужно будет предъявлять справки об отсутствии у человека COVID-19, пишет Hurriyet со ссылкой на заявление МВД.

«Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — сообщили в ведомстве.

Министерство приняло такое решение, оценив текущую ситуацию с коронавирусом.

Ранее иностранцам для поездки в Турцию необходима была справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, либо справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, либо сертификат о перенесенном коронавирусе.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах, за исключением больниц. Он объяснил это резким снижением числа заражений COVID-19 — менее 1 тыс. случаев в течение трех дней подряд.