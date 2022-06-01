В Узбекистане за сутки выявлено 18 инфицированных коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 11:56, 01 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На 1 июня в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 046. В течение прошедших суток зафиксированы 18 новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.
Заболевшие зарегистрированы в столице (12), Самаркандской (4), Ташкентской (1) и Ферганской (1) областях.
За день выздоровели 11 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 278).
На лечении находится 131 больной COVID-19.
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