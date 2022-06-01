В Узбекистане в этом году планируют собрать 2,5 миллиона тонн пшеницы

CentralAsia (UZ) - В этом году в Узбекистане планируется собрать 2550 тысяч тонн пшеницы в среднем по 2,5 тонны с каждого гектара орошаемых площадей.

По данным портала «Norma.uz», эта мера предусматривается в принятом 28 мая постановлении главы государства «О дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна».

Согласно документу, также одобрены предложения Минсельхоза, Совета Министров Каракалпакстана и хокимиятов областей о закупке 1783,5 тысячи тонн пшеницы в качестве товарной пшеницы госресурса и 266,5 тысячи тонн семян за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, планируется принять 500 тысяч тонн зерна на временное хранение у коммерческого представителя фонда для дальнейшей реализации на биржевых торгах фермерскими хозяйствами и другими производителями зерна.

Как сообщалось ранее, стране организован Республиканский штаб по обеспечению прозрачности, полноценной и справедливой работы новой системы купли-продажи зерна, заинтересованности производителей пшеницы, недопущению роста цен и дефицита муки и зерновой продукции на внутреннем рынке.