Под Самаркандом на свадьбе отравились 19 человек

- Узбекистан, происшествия
- 12:09, 01 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На свадьбе в Джамбайском районе Самаркандской области произошло массовое пищевое отравление. Социальные сети и некоторые СМИ утверждают, что пострадали около 200 человек.
По данным УВД Самаркандской области, эта цифра преувеличена. После свадьбы в больницу обратились 19 человек, подтвердили в ведомстве.
В настоящее время на стационарном лечении остаются 5 человек. Остальные 14 чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома.
Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
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