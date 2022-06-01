Под Самаркандом на свадьбе отравились 19 человек

CentralAsia (UZ) - На свадьбе в Джамбайском районе Самаркандской области произошло массовое пищевое отравление. Социальные сети и некоторые СМИ утверждают, что пострадали около 200 человек.

По данным УВД Самаркандской области, эта цифра преувеличена. После свадьбы в больницу обратились 19 человек, подтвердили в ведомстве.

В настоящее время на стационарном лечении остаются 5 человек. Остальные 14 чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома.

Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.