ЦИК Казахстана аккредитовал на референдум 272 иностранных наблюдателя

CentralAsia (KZ) - 272 представителя международных организаций и иностранных государств будут наблюдать за проведением республиканского референдума в Казахстане, сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает Vlast.kz.

«Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась в 18:00 часов 30 мая. Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя международных организаций и иностранных государств. Из них 144 представляют миссию наблюдателей СНГ», - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что 30 мая ЦИК приняла постановление «Об аккредитации наблюдателей международной организации и иностранных государств на республиканский референдум, назначенного на 5 июня 2022 года». В ЦИК также добавили, что по представлению министерства иностранных дел на аккредитацию представлены 14 наблюдателей от представительства Европейского Союза в Казахстане, а также от Германии, Индонезии, Ирана, Северной Македонии, Эстонии.

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