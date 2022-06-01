Зеленский оценил ежедневные потери украинской армии

CentralAsia (CA) - На Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ, заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так что мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал он. По словам главы государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

Общее число погибших и пострадавших он не назвал.

На пресс-конференции в мае Зеленский говорил, что в боях на востоке страны ежедневно погибают до 100 солдат.

Общие потери за все время российских военных действий президент Украины в середине апреля оценил в 2,5–3 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. При этом Минобороны России к тому времени сообщило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. 16 апреля ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников». О потерях российской армии в министерстве РФ последний раз сообщали 25 марта (1351 погибший, 3825 раненых).

21 мая Зеленский рассказал, что в боевых действиях на стороне Киева участвуют 700 тыс. человек. Президент Украины 27 мая назвал «очень тяжелой» ситуацию в Донбассе, где российская сторона сосредоточила «максимум артиллерии, максимум резервов».