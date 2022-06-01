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Узбекистан временно запретил экспорт растительного масла

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане временно запретили экспорт растительного и подсолнечного масла. Правительство может возобновить вывоз товаров при их достаточном объеме на внутреннем рынке.

Согласно указу президента Шавката Мирзиеева, с 1 июня временно запрещены к вывозу с таможенной территории Узбекистана:

  • масло растительное, в том числе хлопковое, подсолнечное, за исключением случаев предоплаты по действующим контрактам (договорам) до 1 июня 2022 года, а также товары, находящиеся в таможенном режиме «переработка на таможенной территории»;
  • семена подсолнечника и плоды других масличных культур, если иное не предусмотрено законодательством.

В документе отмечается, что Кабинет Министров вправе возобновить экспорт данных товаров при условии их наличия в достаточном объеме на внутреннем рынке.

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