Узбекистан временно запретил экспорт растительного масла

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане временно запретили экспорт растительного и подсолнечного масла. Правительство может возобновить вывоз товаров при их достаточном объеме на внутреннем рынке.

Согласно указу президента Шавката Мирзиеева, с 1 июня временно запрещены к вывозу с таможенной территории Узбекистана:

масло растительное, в том числе хлопковое, подсолнечное, за исключением случаев предоплаты по действующим контрактам (договорам) до 1 июня 2022 года, а также товары, находящиеся в таможенном режиме «переработка на таможенной территории»;

семена подсолнечника и плоды других масличных культур, если иное не предусмотрено законодательством.

В документе отмечается, что Кабинет Министров вправе возобновить экспорт данных товаров при условии их наличия в достаточном объеме на внутреннем рынке.