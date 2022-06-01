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В Турции задержаны члены «шпионской сети», 4 их которых - граждане России, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Турецкая газета Sabah опубликовала 1 июня информацию о задержании шести человек, которые якобы прибыли из РФ для ликвидации «людей, являющихся противниками России и проживающих в Турции».

По данным газеты, полиция Стамбула при координации Национальной разведывательной организации раскрыла в ходе операции шпионскую сеть из 6 человек, четверо из которых являются гражданами России.

Как сообщается, члены группировки планировали ликвидацию чеченских диссидентов в Стамбуле и Анталье в октябре прошлого года.

Выяснилось, что в марте прошлого года группировка совершила покушения на 6 человек, 2 из которых были гражданами Турции, работавшими до этой операции на российскую разведку.

Кроме того, установлено, что эта «новая ячейка убийц из трех человек планировала убийство людей, являющихся противниками России и проживающих в Турции», - отмечает издание.

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