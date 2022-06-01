ЕБРР организовал пакет финансирования на $6,3 млн узбекской молочной компании для сокращения выбросов CO2

CentralAsia (UZ) - ЕБРР организовал пакет финансирования в размере 6,3 млн долларов США для узбекской компании Milk Euro Food. До 750 000 долларов США будет софинансировано фондом TaiwanICDF. Грант FINTECC в размере 39 000 долларов США, сообщили в представительстве организации.

ЕБРР продвигает «зеленые» технологии в агропромышленном секторе Узбекистана путем организации финансового пакета в размере до 6,3 млн долларов США компании Милк Евро Фуд, производителю масла и спредов в Чирчике. До 750 000 долларов США от суммы кредита будет предоставлено фондом TaiwanICDF.

Грант FINTECC в размере 39 000 долларов США позволит профинансировать приобретение 300 холодильников, в которых используется изобутановый хладагент R-600a с потенциально низким воздействием на процесс глобального потепления. Компания сможет снизить потребление энергии и сократить ежегодные выбросы CO2 на 92 тонны.

Расположенная к северу от Ташкента компания Milk Euro Food с 2004 года поставляет продукцию населению самой густонаселенной страны Центральной Азии. Финансирование, организованное ЕБРР, поможет улучшить экологические и социальные стандарты компании, что позволит ей стать эталоном для отечественной и региональной сельскохозяйственной промышленности.

Проект был поддержан донорским финансированием из Фонда ЕБРР для поддержки малого бизнеса (со взносами из Италии, Японии, Люксембурга, Южной Кореи, Швеции, Швейцарии, Тайбэя, Китая и Соединенных Штатов Америки) и Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 3,2 млрд евро в 110 проектов в Узбекистане.