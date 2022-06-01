Байден назвал цель США в конфликте на Украине, - NYT

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что вторжение, которое, как думал президент РФ Владимир Путин, продлится несколько дней, продолжается уже четвертый месяц. Свою статью американский президент опубликовал во мнениях газеты The New York Times.

По словам американского президента, украинский народ удивил Россию и вдохновил мир своей самоотверженностью, мужеством и боевым успехом. Свободный мир и многие другие страны во главе с Соединенными Штатами встали на сторону Украины, предоставив беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

«Поскольку война продолжается, я хочу четко определить цели Соединенных Штатов в этих усилиях», - сказал Байден.

По его словам, США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей «агрессии».

«Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, в конечном итоге эта война «окончательно закончится только дипломатическим путем». Каждые переговоры отражают факты на местах. Мы оперативно направили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров.

Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине», - сказал президент.

По словам Байдена США продолжат сотрудничество со странами-союзниками по санкциям против России.

«Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы. Мы также направим еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это санкционировано Конгрессом. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского топлива и ускорить наш переход к будущему - экологически чистой энергии», - сказал он.

Байден также заявил, что США продолжат укреплять восточный фланг НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников. «И совсем недавно я приветствовал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, шаг, который укрепит общую безопасность США и трансатлантическую безопасность за счет добавления двух демократических и очень способных военных партнеров».

Американский президент заявил, что Соединенные Штаты не собираются напрямую вступать в конфликт на Украине до тех пор, пока они сами или их союзники не будут атакованы.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России», - рассказал президент США.

Байден сказал, что его главным принципом на протяжении всего этого кризиса было: «Ничего об Украине без Украины».

«Я не буду давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам», - сказал он.

По мнению Байдена, переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины.

«Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров».

«Поддерживать Украину в час нужды — это не просто правильный поступок. В наших жизненно важных национальных интересах обеспечить мирную и стабильную Европу и дать понять, что сила не означает правоту. Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может означать конец международного порядка, основанного на правилах, и открыть дверь для агрессии в других местах с катастрофическими последствиями для всего мира», - сказал Байден.

В своей статье президент США указал также, что многие в мире обеспокоены из-за возможного применения ядерного оружия. По его словам, Вашингтон не видит признаков того, что Россия намерена его использовать.

«Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя время от времени риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне пояснить: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжелые последствия.

Американцы будут придерживаться курса с украинским народом, потому что мы понимаем, что свобода не является бесплатной. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугивать и угнетать невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что мы дрогнем или сломаемся в ближайшие месяцы, он в равной степени ошибается», - добавил глава государства.