В Ташкенте вдвое подорожал хлеб

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте цены на формовой (социальный) хлеб - буханку поднялись в два раза. 1 июня цена на нее составила 2800 сумов (0,25 долларов).

До этого буханка стоила в Ташкенте от 1400 до 1600 сумов.

Ранее начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев заявил, что ожидается повышение цен на формовой хлеб и, что его стоимость не будет превышать 2800 сумов.

По данным Минсельхоза, отчитавшимся в марте этого года, в июне-июле текущего года ожидается сбор 7 миллионов 679 тысяч тонн. По данным министерства, этот показатель на 1 млн тонн больше, чем в 2021 году.

По официальным данным, в 2021 году в Узбекистане будет выращено 6 млн 656 тыс. тонн пшеницы, из них 2 млн 533 тыс. тонн будет храниться на региональных предприятиях АО «Уздонмахсулот» для зерновых резервов республики, 4 млн 123 тыс. тонн останется в распоряжении фермеров и населения.

В январе-марте 2022 года Узбекистан импортировал 92,6 тыс. тонн пшеничной муки на сумму 28,8 млн долларов США. Об этом 10 мая сообщил Госкомстат.

Импорт пшеничной муки увеличился на 22 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Минэкономики Узбекистана опубликовало анализ «сути проводимых реформ по либерализации рынка зерна». В анализе отмечается, что «из-за низкой цены на хлеб в Ташкенте увеличилось количество людей, покупающих его для овец и крупного рогатого скота, так как цена на буханку дешевле, чем на корм из пшеницы».