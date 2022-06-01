Продолжительность жизни женщин в Узбекистане составляет 75,8 лет, у мужчин - 71,7, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана опубликовал ​​данные по средней продолжительности жизни в стране.

По данным статистического ведомства, на 1 января 2022 года средняя продолжительность жизни постоянного населения в Узбекистане составила 73,8 года.

Этот показатель на начало 2021 года составлял 73,4 года. Средняя продолжительность жизни на 1 января 2022 года составила:

у женщин - 75,8 лет;

у мужчин - 71,7 года;

у горожан - 73,7 года;

у сельских жителей - 73,8 года.

На 1 января 2022 года общее количество постоянно проживающих в стране в возрасте 14-30 лет составило 9 млн 685 тыс. 564 человека.

По состоянию на 1 января 2022 года общая численность детей в возрасте до 14 лет в стране составила 10 млн 518 тыс. 483 человека.