Зеленский: Украина не планирует атаковать территорию России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax прокомментировал получение украинской армией американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом. Глава государства подтвердил, что украинская армия не собирается атаковать территорию России с помощью этого оружия.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (РСЗО) использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина не намерена уступать свои территории, однако готова к обсуждению связанных с ними вопросов. «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться»,— добавил Зеленский.

Накануне The Wall Street Journal сообщила о планах США передать Украине РСЗО с ракетами, радиус действия которых составляет более 64 км. У гаубиц М777, которые США ранее поставляли Украине, дальнобойность в два раза меньше, сообщила газета.