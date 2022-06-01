В Казахстане появились специальные тесты для выявления оспы обезьян

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах правительства сообщила, что в стране подготовили специальные тесты для выявления оспы обезьян, передает Informburo.kz.

«На случай оспы мы подготовили диагностику: это специальные тесты, чтобы подтвердить и исключить это заболевание», – сообщила министр.

Она также добавила, что Казахстан на границе проводит термометрию для всех, кто заезжает в страну. Если у прибывшего выявили температуру, то в любом случае его изолируют в инфекционные стационары. При этом министр подчеркнула, что ВОЗ не рекомендует проводить специальную вакцинацию против оспы обезьян.

«Основными симптомами заболевания являются высокая температура, интоксикация, выраженная слабость, головные боли и проявление покраснений на коже в виде экзантем. При подозрении на такие заболевания ВОЗ рекомендует изолировать, обследовать и применять терапию», – рассказала Гиният.

По словам главы Минздрава, пока в Казахстане случаев заражения оспой обезьян не было.

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