Турция меняет официальное международное название страны
- Азия и мир, политика
- 14:45, 01 июня 2022
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Мевлют Чавушоглу
CentralAsia (CA) - Турция направила в Организацию Объединённых Наций (ООН) новое официальное название своей страны — Türkiye. Ранее она называлась Turkey.
Послание генсеку ООН опубликовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Facebook.
«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, завершается. В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН Türkiye», - написал он.
Анкара требует, чтобы именно это написание было во всех международных документах. И на иностранных языках.
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