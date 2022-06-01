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Турция меняет официальное международное название страны
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу
Предыстория: Турция поменяла свое официальное название на латинице

CentralAsia (CA) -  Турция направила в Организацию Объединённых Наций (ООН) новое официальное название своей страны — Türkiye. Ранее она называлась Turkey.

Послание генсеку ООН опубликовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Facebook.

«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, завершается. В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН Türkiye», - написал он.

Анкара требует, чтобы именно это написание было во всех международных документах. И на иностранных языках.

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