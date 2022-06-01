JB Press: Восемь важных уроков, которые вынес Китай из «спецоперации» России на Украине

CentralAsia (CA) - Жесткие антироссийские санкции продолжаются, поскольку многие страны мира противодействуют военной «спецоперации» России в Украине. По сообщениям мировых СМИ, Китай, имеющий глубокие политические, экономические и военные отношения с Россией, насторожен этим событием.

С другой стороны, есть сообщения и о том, что американские военные считают, что «Китай внимательно наблюдает за «спецоперацией» на Украине и готовится в полной мере учесть ее уроки в случае вторжения на Тайвань». На что же в Пекине обращают особое внимание в украинском военном конфликте? И как готовятся использовать его уроки? Редакция JB Press побеседовала с бывшим начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Киёфуми Иватой. Он назвал 8 важных моментов «спецоперации», которые особо привлекают Пекин.

Америка направила миру неверный посыл

— Как вы думаете, за чем китайское правительство и китайская армия (Народно-освободительная армия Китая) с особым вниманием наблюдают в ходе военной «спецоперации» России на Украине?

— Я думаю, что таких моментов как минимум восемь.

Во-первых, это реакция международного сообщества на российскую «спецоперацию». В частности, в Китае очень внимательно наблюдают за той военной помощью, которую оказывает Украине западный лагерь. Соединенные Штаты и страны-члены НАТО с самого начала предоставили Киеву противотанковые ракеты и переносные ракеты класса «земля-воздух». Судя по всему, с учетом этого, Китай с особым вниманием пересмотрит свои взгляды на то, какое оружие Запад предоставит Тайваню в случае китайского вторжения. Поскольку Тайвань является островной страной, Китай прежде всего будут интересовать возможные морские маршруты доставки на Тайвань западной помощи, а также порты доставки и их инфраструктура. Вообще Китай может многое почерпнуть из опыта Украины в смысле представлений об объемах и слаженности военной помощи западных стран Тайваню.

Во-вторых — экономические санкции против России, введенные многими странами мира. Китай внимательно изучает, какой реальный ущерб понесет от них Россия, и сколько эти санкции продлятся. Если мир введет экономические санкции против Пекина в случае его вторжения на Тайвань, сможет ли Китай устоять с опорой на собственные силы и собственную валюту? И какое влияние это окажет на уровень жизни китайского народа? Эти вопросы тоже находятся в зоне пристального изучения в Китае.

В-третьих, в Пекине внимательно наблюдают за динамикой американского лидерства в мире в условиях хода российской «спецоперации» на Украине и мировых подходов к сохранению сложившегося миропорядка. Например, американская армия и военно-промышленный комплекс направляют большую часть военных ресурсов на противодействие росту мощи китайской армии (НОАК). Пекин внимательно анализирует, есть ли изменения в этой политике на фоне Украины? Я думаю, что Китай в принципе заинтересован в том, чтобы американские вооруженные силы приняли участие в военном конфликте между Россией и Украиной. Если потенциал военного противостояния США по отношению к Китаю уменьшится, китайцам будет легче осуществить свое военное выдвижение на Тайвань.

В-четвертых, это переоценка Китаем ядерной стратегии США. Президент США Джо Байден и официальный представитель Белого дома Джен Псаки с самого начала, с первой пресс-конференции после начала «спецоперации» в конце февраля не уставали повторять, что «ядерной войны следует всеми силами избегать, и мы не дадим себя втянуть в нее». Президент России Владимир Путин, которая, как считают в мире, может осуществлять ядерное сдерживание в отношении США, уже намекал на возможность применения ядерного оружия на Украине. Это означает, что нестратегическое ядерное оружие (малое ядерное оружие) становится применимым видом вооружений. Вот Китаю на фоне Украины и нужно определить, разовьют ли Соединенные Штаты в будущем эту идею «маленького ядерного оружия» или будут исходить из возможности применения стандартных ядерных сил даже против обычных вооружений.

— Я чувствую, что Соединенные Штаты вообще посылают миру неверный сигнал относительно ядерного оружия. Каково ваше мнение?

— Я тоже так думаю. У Соединенных Штатов и других ядерных держав мира ранее был подход, что возможность применения «малого ядерного оружия» может быть сдержана стратегическими ядерными вооружениями. Однако расплывчатая позиция президента Байдена изменила эти подходы, создав ситуацию, при которой можно было бы применить малогабаритное ядерное оружие.

Китай не может игнорировать это изменение. Я с беспокойством думаю о том, что, продолжая стремиться к ядерному паритету с США в стратегических вооружениях, Китай сейчас значительно ускорит разработку и производство и малых ядерных зарядов.

Важность информационных войн сегодня

В-пятых, на примере Украины Китай внимательно изучает пределы эффективности гибридной войны. Россия по всему ходу своей «спецоперации» и задолго до нее активно занимается так называемой гибридной войной, которая включает в себя политико-пропагандистские операции и саботаж, а также кибератаки на важные объекты инфраструктуры, такие как электроэнергетика и средства связи, работу по распространению фейковых новостей и склонению украинского общественного мнения в свою пользу.

Но на этот раз та информационная война, которую в противовес этому в основном вели США, снизила эффект гибридных операций России. Именно эта информационная война и является шестым пунктом, который очень интересует Пекин.

Например, еще до начала своей «спецоперации» на Украине, российский спецназ фальсифицировал операции «под чужим флагом» (операции, благодаря которым пророссийский регион выглядел атакованным украинскими войсками), а российские специальные информационные службы развернули целую войну фейковых новостей. Однако правительство США вовремя раскрыло существо и детали таких операций перед мейнстримовскими СМИ и всем миром. И сейчас Соединенные Штаты продолжают раскрывать подобные попытки России. В результате Вашингтону удается обеспечить по украинскому конфликту западное единство и превратить в своего союзника международное общественное мнение.

Эту информационную войну и операции украинской армии поддерживают возможности кибервойны. После аннексии Крыма Россией в 2014 году США обучали этому украинские войска. В результате украинская армия теперь может выходить в киберпространство внутри российских государственных и военных органов и отслеживать происходящее в них.

Поскольку украинские кибервойска способны проникать в российские замыслы, они могут обеспечивать Украину информацией, которая позволяет ей получать выгоду в проведении военных операций. На примере Украины Китай почувствовал угрозу для себя со стороны киберопераций противника, и я полагаю, что он серьезно задумается над тем, как Соединенные Штаты и их союзники будут вести информационную войну против Пекина в случае его вторжения на Тайвань.

Немецкий стратег Клаузевиц использовал термин «туман войны». Но та информационная война, которую практикуют американские и украинские силы, в том числе предоставление Соединенными Штатами Украине изображений в режиме реального времени с искусственных спутников, кажется, развеивает это определение Клаузевица и позволяет Украине иметь достаточно точную информацию о движении российских войск и использовать ее для нанесения по ним точечных ударов.

В-седьмых, — это изучение фактора высокого патриотизма украинского народа. Это серьезно повышает моральный дух украинской армии. Думаю, что в российской армии такого нет. Если у солдата нет высокой благородной цели для борьбы, боевой дух у него не будет высоким.

Китай будет очень внимательно изучать дух тайваньцев к сопротивлению. Например, он делает все возможное, чтобы насадить на Тайване представление о том, что населения острова и материка принадлежат к одной и той же этнической общности, и поэтому должны быть едины. Такие идеи Пекин всеми силами продвигает на Тайвань. Однако на острове люди все больше ощущают свою идентичность именно как «тайваньцы», а не как «китайцы». Поэтому китайская пропаганда этнической близости с ними с трудом проникает, а тем более приживается на Тайване. И в этом плане пример идеологического воздействия киевских властей на население Украины в смысле привития ему украинской идентичности для Китая очень показателен и тревожен.

— Какой восьмой важный урок может вынести Китай из российской спецоперации?

— Недопустимость малейшей рассогласованности действий сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, которая проявилась в ходе проведения Россией их совместных операций на Украине. Одна из причин, по которой российские сухопутные войска все-таки достаточно медленно продвигается вперед, заключается в том, что ВКС России не смогли до конца обеспечить себе господство в воздухе. В начале «спецоперации» Россия, вероятно, думала, что бомбардировки ракетами и истребителями полностью уничтожили украинскую сеть противовоздушной обороны, такую как радары и зенитные ракеты, и что она захватила полный контроль над воздушным пространством на Украине. Однако у Украины остались не разрушенные радары и позиции ПВО, а также не пораженные ракетными и бомбовыми ударами вертолеты и самолеты, которые она даже смогла применить.

Китай усилит контроль за информационным пространством в стране

— Как вы думаете, на чем Китай сосредоточит свое внимание в отношении Тайваня в будущем?

— Китай, конечно должен был почувствовать, что российское правительство достаточно успешно осуществляет в процессе «спецоперации» внутренний информационный контроль в стране. Поэтому я думаю, что в будущем Пекин тоже еще больше усилит информационный контроль в Китае.

Он также будет опасаться экономических санкций против Китая, усиливая зависимость стран мира от китайской экономики и не позволяя им идти против Пекина.

Кроме того, скорее всего, Китай будет укреплять свои отношения с Россией и Северной Кореей, в том числе и в военной области. Можно предположить, что в случае китайского вторжения на Тайвань ВМФ России одновременно с этим проведет крупные учения в Охотском море, а Северная Корея осуществит очередной пуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия. В этих условиях значительный контингент сил самообороны Японии и часть вооруженных сил США в регионе будут вынуждены отвлечься на активизацию своих действий по наблюдению и сдерживанию противника. Цель же Китая будет состоять в том, чтобы посредством такого взаимодействия со своими партнерами в регионе предотвратить концентрацию японских и американских сил на тайваньском фронте.

Чрезвычайная ситуация (то есть война) на Тайване — это чрезвычайная ситуация вокруг Японии. В этой связи крайне важно укрепить систему безопасности Японии, чтобы такие вопросы можно было бы широко осуждать в японском обществе и эффективно решать.