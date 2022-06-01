Казахстан ослабил требования к российским и белорусским грузоперевозчикам

CentralAsia (KZ) - Казахстан до января 2023 года ослабил требования к российским и белорусским грузоперевозчикам, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР).

В ведомстве заявили, что согласно мировой практике в сфере международных автомобильных перевозок, в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на «перецепку».

В Казахстане данные требования введены в 2017 году, напомнили в министерстве. За нарушение данных требований в Казахстане предусмотрен административный штраф от 200 до 500 месячных расчетных показателей (1 МРП с 1 апреля 2022 года составляет 3180 тенге, или около восьми долларов по текущему курсу). При этом требования, запрещающие «перецепку», в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков. Аналогичные требования установлены в России в 2015 году. Штраф за нарушение данной нормы в этой стране составляет 150 тысяч рублей (около 2,5 тысячи долларов).

«Следует подчеркнуть, что недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете “перецепки” до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете “перецепки” в Казахстане продолжает действовать», — заявили в МИИР.

После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая, казахстанская сторона, говорится в пресс-релизе, проявила понимание и в качестве «доброй воли» предложила «эффективное решение» сложившейся ситуации. Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала следующего года.

При этом в ведомстве отметили, что законодательство Казахстана не ограничивает возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран.

Решение казахстанских властей временно снять требование о запрете «перецепки» для белорусских и российских перевозчиков принято на фоне санкционного давления на Россию, которое частично влияет и на некоторые секторы экономики Казахстана.

Тем временем на границе с Кыргызстаном очереди из большегрузов, ожидающих въезда в Казахстан, не уменьшаются. И это даже после переговоров глав государств, которые на прошлой неделе в Бишкеке договорились сократить количество проверок на границе.

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