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Референдум в Казахстане: Наблюдатели от СНГ будут вести мониторинг в 14 странах

CentralAsia (KZ) -  Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума, который состоится 5 июня в 14 странах, сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ.

Международные наблюдатели будут проводить мониторинг на участках для голосования в Нур-Султане и регионах Казахстана, а также на зарубежных избирательных участках в:

— Баку (Азербайджан),

— Ереване (Армения),

— Минске, Бресте (Беларусь),

— Бишкеке (Кыргызстан),

— Москве, Казани, Омске, Санкт-Петербурге (Россия),

— Душанбе (Таджикистан),

— Софии (Болгария),

— Оттаве (Канада),

— Пекине (Китай),

— Риге (Латвия),

— Дубае (Объединенные Арабские Эмираты),

— Анкаре (Турция)

— Париже (Франция).

Центральной комиссией референдума Казахстана аккредитованы 57 членов группы наблюдателей от МПА СНГ.

Среди них — депутаты и сенаторы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также в состав группы вошли сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Международные наблюдатели будут вести мониторинг референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана по приглашению Министерства иностранных дел страны.

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике Сабир Гаджиев.

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