Референдум в Казахстане: Наблюдатели от СНГ будут вести мониторинг в 14 странах

CentralAsia (KZ) - Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ будут вести мониторинг казахстанского референдума, который состоится 5 июня в 14 странах, сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ.
Международные наблюдатели будут проводить мониторинг на участках для голосования в Нур-Султане и регионах Казахстана, а также на зарубежных избирательных участках в:
— Баку (Азербайджан),
— Ереване (Армения),
— Минске, Бресте (Беларусь),
— Бишкеке (Кыргызстан),
— Москве, Казани, Омске, Санкт-Петербурге (Россия),
— Душанбе (Таджикистан),
— Софии (Болгария),
— Оттаве (Канада),
— Пекине (Китай),
— Риге (Латвия),
— Дубае (Объединенные Арабские Эмираты),
— Анкаре (Турция)
— Париже (Франция).
Центральной комиссией референдума Казахстана аккредитованы 57 членов группы наблюдателей от МПА СНГ.
Среди них — депутаты и сенаторы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также в состав группы вошли сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
Международные наблюдатели будут вести мониторинг референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана по приглашению Министерства иностранных дел страны.
Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике Сабир Гаджиев.