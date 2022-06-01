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На границе Туркменистана и Казахстана один туркменский солдат убил другого

CentralAsia (TM) -  На границе Туркменистана с Казахстаном конфликт двоих туркменских военнослужащих завершился убийством. Об этом сообщают источники turkmen.news.

Инцидент произошел в середине мая. Один солдат ударил другого в грудь. Удар оказался смертельным. Имена погибшего и подозреваемого пока неизвестны. Сообщается лишь, что погибший, по неподтвержденным данным, был родом из Дашогузского велаята.

Расследованием занимается военная прокуратура из Ашхабада. Некоторых военных повезли туда на допрос.

В 2020 году turkmen.news стало известно о гибели новобранца Сейдуллы Расулова в Марыйском велаяте. По официальной версии, он скончался от менингита. Но родственники настаивают на том, что причиной смерти стало избиение. Им выдали тело для похорон, и оно все было в синяках.

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