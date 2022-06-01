Посол Казахстана в России исключил присоединение его страны к антироссийским санкциям

Ермек Кошербаев.
CentralAsia (KZ) - Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол республики в Москве Ермек Кошербаев.
«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства», - сказал он.
Казахский дипломат подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остается для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнером.
«Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх», - добавил он.
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