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Посол Казахстана в России исключил присоединение его страны к антироссийским санкциям
Ермек Кошербаев.
Ермек Кошербаев.

CentralAsia (KZ) -  Казахстан не будет присоединяться к санкциям против России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол республики в Москве Ермек Кошербаев.

«Мы не присоединяемся к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримем шаги, которые могут противоречить духу нашего партнерства», - сказал он.

Казахский дипломат подчеркнул, что Россия при любых обстоятельствах остается для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнером.

«Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх», - добавил он.

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