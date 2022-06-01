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Токаев не планирует продлевать сроки своих полномочий

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не имеет намерений через референдум продлевать сроки своих полномочий, сообщает Акорда.

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в конституцию Казахстана назначен на 5 июня.

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет. Представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов», - заявил он, выступая в среду в Алматы на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.

По словам Токаева, к референдуму проявляют большой интерес в казахстанском обществе и за рубежом.

«Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента», - добавил глава государства.

Токаев напомнил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые.

«Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований», - подчеркнул президент.

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