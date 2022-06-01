Из России за массовую драку депортируют более сотни граждан Таджикистана и Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Больше ста граждан Таджикистана и Узбекистана депортируют из России за массовую драку на стройплощадке в Москве. Об этом сообщает Троицкий суд российской столицы.

По информации суда, вынесено 107 решений о помещении мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан. Они проведут там 90 суток, после чего будут депортированы из России.

Ранее сообщалось, что конфликт между мигрантами произошел 1 апреля на стройке московского ЖК на Шелепихинской набережной. Поводом для драки якобы стало слово «дурак», которым рабочий из Таджикистана обозвал своего коллегу из Узбекистана. После инцидента участников драки привлекли к административной ответственности, а полиция решила сократить им срок пребывания в стране и депортировать.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель Союза Таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что удивлен тем, что конфликт разгорелся в начале Рамадана — священного месяца для мусульман. Он объяснил драку мигрантов в Москве «напряжением из-за курса рубля».