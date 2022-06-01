Мэр Улан-Батора провел встречу с вице-президентом по политике ЕБРР

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы, мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марком Боуманом.

В начале встречи мэр поблагодарил ЕБРР за предоставление финансирования, консультаций и технической помощи Монголии, а также за поддержку проектов, внесших ценный вклад в развитие Улан-Батора. Он выразил готовность сотрудничать в реализации новых проектов и программ в области редевелопмента юрт, улучшения дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, увеличения количества экоавтобусов, модернизации инженерной инфраструктуры.

Вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боуман заявил, что ЕБРР продолжит оказывать поддержку столице в совместной реализации новых экономических и социальных проектов. Он также отметил, что есть большие возможности для сотрудничества в области инвестиций, зеленых городов, проектов зеленого жилья и общественного транспорта.

В завершение встречи стороны выразили готовность изучить возможности дальнейшего сотрудничества.

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