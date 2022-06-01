Для сектора транспорта и логистики Монголии требуется надлежащая правовая среда

CentralAsia (MNG) - 30 мая Логистический форум-2022 был организован группой Monlogistics совместно с Министерством развития дорог и транспорта, Министерством экономики и развития и Федерацией экспедиторов Монголии. На форуме выступил министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар, выступили депутаты Б.Энх-Амгалан и Д.Өнөрболор.

По словам министра, в этом месяце контейнеры с грузами, перевозимыми в среднем 2,6 поездами, ежедневно ввозились в страну из китайского порта Тяньцзинь. На сегодняшний день в ожидании перевозки находится около 4100 контейнеров. 88 процентов грузов, импортированных в прошлом году, прошли через китайский порт.

Что касается форума, генеральный директор Monlogistics Holding Г. Хишигбат сказал, что форум призван внести вклад в определение возможных решений проблем, стоящих перед транспортно-логистическим сектором Монголии, путем проведения дискуссий.

В связи со снижением спроса и предложения на мировом рынке деятельность в транспортно-логистической сфере приостановилась. Таким образом, необходимо создать соответствующую правовую среду и проводить политику в области международной торговли, сказал он.

В транспортно-экспедиторской отрасли страны:

зарегистрировано 200 действующих компаний, в которых работает около 10 тыс. сотрудников,

затраты на транспорт и логистику составляют около 30 процентов от стоимости товаров и продукции, что значительно выше, чем в других странах,

94 процента импортируемых контейнеров проходят через пограничный контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд согласно отчету АО «Улан-Баторская железная дорога»,

70 процентов потребительских товаров ввозятся в контейнерах.

Многие страны по всему миру внедряют соответствующие правила в области транспорта и логистики через свои соответствующие министерства, отвечающие за торговлю, с четкой политикой в отношении международной торговли. Ввиду отсутствия аналогичной правовой базы операции в сфере торговли и логистики продолжают осуществляться без контроля со стороны соответствующих государственных профессиональных организаций.

Отметив, что транспорт и логистика больше не должны рассматриваться исключительно как инфраструктура, участники форума согласились с необходимостью улучшения связи между правительством, экспедиторами и потребителями в Монголии.

Согласно исследованию, проведенному Федерацией экспедиторов Монголии в сотрудничестве с профессиональными организациями, специализирующимися в области логистики, внутренние и международные транспортные расходы в стране удвоились по сравнению с тем, что было три года назад.

Кроме того, продолжительность времени, необходимого для международной перевозки, увеличилась до 60 дней.

Сектор транспорта и логистики в настоящее время считается сектором с самыми высокими затратами, что в основном связано с внешними факторами. Например, стоимость перевозки одного грузового контейнера из Европы в Китай достигла 10 000 долларов США, несмотря на то, что ранее она составляла около 1000 долларов США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения