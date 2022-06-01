Путин и Пашинян обсудили ситуацию в регионе и логистику

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили, в частности, исполнение трехсторонних договоренностей с Азербайджаном, сообщает Кремль.

Лидеры двух стран отметили важность активизации работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе.

По чьей инициативе состоялся разговор — не уточняется. Пашинян рассказал президенту России о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Кроме того, во время беседы были затронуты «актуальные темы двусторонней повестки дня». «С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества»,— добавили в Кремле.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Брюсселе 22 мая. После встречи обе страны объявили о создании комиссий по делимитации границы. После этого, однако, Армения и Азербайджан снова стали обвинять друг друга в обстрелах на границе. Последний инцидент произошел накануне, 31 мая. Баку обвинил Ереван в подрыве усилий по нормализации отношений.