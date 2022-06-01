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Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Саудовскую Аравию (фото)

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утром 1 июня прибыл в Саудовскую Аравию. По сообщения арабских СМИ, туркменскую делегацию в Международном аэропорту Джидды встретил советник короля Саудовской Аравии и губернатор провинции Мекка принц Халед аль-Фейсал.

Это первый зарубежный визит президента Туркменистана с момента его инаугурации.

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