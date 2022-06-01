Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Саудовскую Аравию (фото)
- Туркменистан, общество
- 17:45, 01 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утром 1 июня прибыл в Саудовскую Аравию. По сообщения арабских СМИ, туркменскую делегацию в Международном аэропорту Джидды встретил советник короля Саудовской Аравии и губернатор провинции Мекка принц Халед аль-Фейсал.
Это первый зарубежный визит президента Туркменистана с момента его инаугурации.
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