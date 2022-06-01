ФОТО: Более 3000 человек вышли на парад в День защиты детей в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - Международный день защиты детей широко отмечается после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В этот день правительственные и неправительственные организации, бизнес-структуры и международные организации организовали парад с участием 3000 человек, чтобы поздравить своих детей.
Монголия отмечает Международный день защиты детей с 1952 года.
фотоисточник: gogo.mn, news.mn и ikon.mn
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