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ФОТО: Более 3000 человек вышли на парад в День защиты детей в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Международный день защиты детей широко отмечается после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В этот день правительственные и неправительственные организации, бизнес-структуры и международные организации организовали парад с участием 3000 человек, чтобы поздравить своих детей.

Монголия отмечает Международный день защиты детей с 1952 года.

фотоисточник: gogo.mn, news.mn и ikon.mn

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