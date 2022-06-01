Эрдоган обвинил в поддержке терроризма еще три страны: «не только Финляндия и Швеция»

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не одобрил решение НАТО принять Финляндии и Швецию, заявил, что террористические организации поддерживают не только эти страны, но также Германия, Франция и Нидерланды. Об этом он сказал в ходе заседания парламента, передает NTV.

Эрдоган в очередной раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку те «поддерживают террористические организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвления».

«НАТО - это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока что не предоставили ни одного конкретного документа [гарантирующего урегулирование обеспокоенности Турции]. Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», - сказал он.

По словам турецкого президента, страны, которые отказывались продавать Турции вооружение, при этом «бесплатно вооружали террористов в Сирии. Подобная практика не соответствует правовому государству. Это методы стран-террористов», - считает он.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой. 21 мая Эрдоган сказал, что Турция поддержит вступление указанных стран, если они ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Эрдоган также прокомментировал, что встречи турецкой делегации с представителями Финляндии и Швеции «не прошли на ожидаемом уровне».