Узбекистанцы на втором месте в мире по количеству выданных виз по Грин-карт

CentralAsia (UZ) - Посольство США намерено решительно поддерживать лотерею. «Мы по-прежнему решительно поддерживаем лотерею Грин-карт», — отметили в посольстве США в Ташкенте.

По данным дипломатического ведомства США, жители Узбекистана получили наибольшее количество американских виз, что республика находится на втором месте в мире по этому показателю.

Жители Узбекистана, участвовавшие в розыгрыше Грин-карт, могут проверить статус получения вида на жительства в США с 8 мая.

В посольстве не уточнили точное количество выданных виз гражданам Узбекистана.

Как сообщалось ранее, ежегодно более 2 миллионов граждан Узбекистана участвуют в лотерее Green Card, дающей право на проживание в США. По данным Госдепартамента США, Узбекистан лидирует в списке игроков на грин-карту.

Между тем судьба прошлогодних победителей остается под вопросом. В то время тысячи людей, выигравших в лотерею Green Card, остались без приглашения из-за ограничений, связанных с пандемией.

Тысячи победителей лотереи Green Sard подали иск против администрации Джо Байдена, опасаясь, что они упустят возможность иммигрировать в Америку из-за пандемии. Адвокат истцов Кертис Моррисон заявил, что подал иск от имени более 24 000 человек из 141 страны. Среди них 350 узбекистанцев.

Окружной суд Колумбии заслушал иск и обязал Государственный департамент США зарезервировать 6 914 виз для победителей DV-2021. Это составляет 31 процент виз DV, выданных заявителями в 2021 финансовом году, как того требуют заявители.

Консульская служба посольства в Ташкенте посоветовала заявителям обращаться к прокурору Госдепартамента США по поводу лотереи грин-карт в предыдущие годы.

Ежегодно в этой программе участвуют около 10 миллионов человек по всему миру.

По данным Государственного департамента США, ежегодно для участия в лотерее подают заявки около 5000 человек из Узбекистана. В 2018 году эта цифра в лотерее Green Card приняли участие 2 миллиона 114 тысяч узбекистанцев, что почти в четыре раза больше. В рамках программы Green Card около 50 000 иммигрантов ежегодно получают постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах.