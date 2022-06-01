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США передали Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о новом значительном пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и необходимую поддержку украинским военным», — заявил Байден.

Это позволит предоставить Киеву передовые вооружения, в том числе американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, отметил он.

Благодаря дополнительному финансированию на нужды Украины, согласованному в конгрессе, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия для обороны, добавил он.

Пентагон уточнил, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также войдут пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

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