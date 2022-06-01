Турция начала новую антитеррористическую операцию на севере Сирии

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии для создания 30-километровой зоны безопасности. Слова президента приводит агентство Anadolu.

Как заявил Эрдоган, в дальнейшем Турция намерена зачистить от террористов другие приграничные со страной районы Сирии. Сколько именно военнослужащих примет участие в спецоперации, турецкий лидер не сообщил. При этом Эрдоган пожаловался на Россию и США, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.

О том, что Турция в скором времени начнет боевые действия, Эрдоган объявил еще на прошлой неделе. В настоящий момент вдоль сирийско-турецкой границы находятся Сирийские демократические силы, куда входят в том числе курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористическими.

В октябре 2019 года Турция проводила военную операцию «Источник мира» против курдов в Сирии у своей границы. Тогда Анкара заявила о цели создать 30-километровую зону безопасности. Сначала США договорились с турецкой стороной о пятидневном прекращении огня, по истечении этого срока Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум об остановке боевых действий. За Анкарой осталась основная занятая в ходе операции территория, но создать зону безопасности на всей границе с Сирией ей не удалось. Россия и Турция договорились о совместном патрулировании ключевых трасс в районе Идлиб.