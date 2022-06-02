По словам монгольского чиновника, оповещение людей о том, что их данные используются, является частью культуры безопасности

CentralAsia (MNG) - Чтобы помочь народу Монголии стать владельцем своих личных данных, ее правительство недавно потребовало, чтобы уведомления отправлялись гражданам, когда государственные учреждения используют их данные.

Этого обычно не наблюдается во многих странах, включая Сингапур.

Например, если гражданин Монголии подаст заявление в налоговый орган, то через приложение электронных госуслуг он получит уведомление о том, что орган проверяет его данные при обработке заявления.

Если он не получит это уведомление, он может подать жалобу через приложение под названием e-Mongolia в центр, находящийся в ведении монгольского премьер-министра.

Что касается здравоохранения, если врач проверяет медицинские карты пациента, пациент будет уведомлен об этом в приложении. Среди прочего, в нем сообщается, какая больница и врач участвовали в этом, а также время, когда была проведена эта проверка.

«Монголия — очень демократическая страна. И то, как мы видим права человека в цифровом мире, заключается в том, чтобы дать вам право владеть своими данными и, самое главное, иметь контроль над своими данными», — пояснила госпожа Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл госсекретарь Министерства цифрового развития и связи Монголии, во вторник (31 мая).

29-летняя Болор-Эрдэнэ, самый молодой член кабинета министров Монголии, добавила: «Мы уделяем большое внимание обучению наших граждан созданию культуры, в которой они в первую очередь думают о своей безопасности, когда регистрируются на различных платформах».

Она говорила с The Straits Times в кулуарах технологического мероприятия Asia Tech x Singapore, организованного Управлением по развитию СМИ Infocomm Media Development Authority (IMDA) Сингапура и Informa Tech.

Мероприятие, которое проходит с 31 мая по 3 июня, проходит в отелях Ritz-Carlton, Millenia Singapore и Singapore Expo.

Парламент Монголии принял Закон о защите персональных данных в декабре прошлого года, и он вступил в силу в мае. Говорят, что оно более строгое, чем предыдущее законодательство, когда речь идет о персональных данных.

В министерстве г-жи Болор-Эрдэнэ заявили, что в будущем правительство разработает систему, в которой граждане смогут давать согласие на использование своих данных. Если они откажутся, их данные не будут доступны.

Закон Сингапура о защите личных данных не предписывает, как организации должны информировать людей об использовании их личных данных.

Но Комиссия по защите персональных данных страны рекомендует организациям рассматривать «своевременные» уведомления, когда необходимая информация предоставляется людям непосредственно перед обработкой данных. Комиссия заявила, что это может быть полезно для более конфиденциальных типов информации, таких как данные о здоровье.

Уведомление граждан о том, что правительство использует их данные, — это один из способов, которым Монголия пытается сбалансировать свои цели по цифровизации с растущими онлайн-угрозами, такими как кибератаки и мошенничество.

В октябре 2020 года страна запустила платформу e-Mongolia для предоставления гражданам большего количества государственных услуг в цифровом виде. Первоначально было доступно около 180 государственных услуг. Сейчас их число превысило 650.

Например, граждане, живущие в сельской местности, такие как пастухи, могут подать заявление на получение паспорта онлайн, вместо того, чтобы тратить часы на поездки в города или поселки.

Правительство также работает над цифровизацией сектора здравоохранения. Граждане могут записываться на прием в больницы и получать результаты медицинских анализов онлайн.

Г-жа Болор-Эрдэнэ представила руководству Монголии концепцию e-Mongolia после того, как она участвовала в проекте 2019 года с Оксфордским университетом, где ранее получила степень магистра государственной политики.

Благодаря этому проекту она поняла, что частный сектор, стартапы и неправительственные организации Монголии продвинулись вперед с технологиями намного быстрее, но их замедлило правительство. Для решения этой проблемы была предложена платформа e-Mongolia, и г-же Болор-Эрдэнэ было поручено ее развертывание.

«Традиционно правительство было очень бюрократичным и медленным, но теперь мы движемся к более умному, быстрому, гибкому и эффективному правительству», — сказала она.

В июле 2020 года она была назначена председателем Управления связи и информационных технологий Монголии. Затем в январе этого года она была назначена госсекретарем нового Министерства цифрового развития и коммуникаций, которое было создано в январе 2021 года.

Родом из сельского городка в монгольской степи, г-жа Болор-Эрдэнэ с тех пор работала в Азиатском банке развития, Всемирном банке и Организации Объединенных Наций.

В прошлом году журнал Forbes включил ее в свой список 30 Under 30 за социальное влияние в Азии, в котором признается вклад молодых людей в возрасте до 30 лет.

В мае журнал Time назвал ее одним из лидеров нового поколения 2022 года. Эта награда присуждается молодым первопроходцам, работающим над созданием лучшего мира.

Но у молодой женщины, возглавляющей усилия по цифровизации своей страны, есть свои проблемы.

Г-жа Болор-Эрдэнэ сказала, что за пределами Монголии, во всем мире и особенно в Азии существует предубеждение против женщин-лидеров в правительстве.

Хотя в правительстве Монголии есть женщины-лидеры, не так много молодых людей по сравнению с частным сектором, сказала г-жа Болор-Эрдэнэ, добавив, что она и другие сталкиваются с трудностями при принятии из-за своего возраста или внешности, а не потому, что то, что они делают, неправильный.

«Многие люди говорят о вашей внешности, не оценивая вас профессионально, а судя по вашему платью, вашим волосам — по множеству вещей, по которым мужчины не судят», — отдельно сказала она на панели, посвященной женщинам в сфере технологий в Мероприятие Asia Tech x Singapore в Ritz-Carlton, Millenia Singapore в среду.

Она отвечала на вопрос о том, как справиться с неуверенностью в себе.

Отметив, что женщины должны работать намного усерднее, чем мужчины, чтобы быть принятыми, она сказала, что во всем мире есть много молодых, трудолюбивых и талантливых женщин, которых сдерживает необходимость думать о своих семьях и детях, а также то, что думают о них их родители и сообщества.

«Нужно быть храброй для себя», — советовала она другим женщинам.

Ссылаясь на бывшего коллегу, министра связи и информации Сингапура Жозефину Тео, которая также участвовала в дискуссии, она посоветовала женщинам «усомниться в сомнениях» и «начать думать о том, что мы делаем, и, возможно, меньше о том, чего мы не делаем». удалось сделать».

Она также указала на исследование Boston Consulting Group и IMDA, опубликованное в 2020 году, которое показало, что женщины составляют 41 процент технологического сектора в Сингапуре, что выше, чем в среднем по миру (28 процентов).

Учитывая это и то, что можно сделать, чтобы привлечь больше женщин к технологиям и заставить их остаться в этом секторе, г-жа Тео сказала, что, среди прочего, их обязательства по уходу за детьми и пожилыми людьми, которые могут привести к тому, что они уйдут с работы, должны для решения.

«Мы должны иметь возможность сосредоточиться на этих проблемах, предоставляя более качественные услуги по уходу за детьми или пожилыми людьми, делая их высококачественными и доступными», — сказала она. «Это было большое внимание для нас в правительстве».

автор: Кенни Чи, старший технический корреспондент

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Straits Times

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения