Монголия стремится развивать трансграничный туризм с Китаем и Россией

министр Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзии

CentralAsia (MNG) - В рамках своей цели по развитию туристического сектора Монголия стремится развивать трансграничный туризм со своими соседями — Китаем и Россией, заявил министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий.

«В частности, мы работаем над созданием правовых условий для развития трансграничного туризма с соседними Китаем и Россией, а также над созданием 72-часовых трансграничных туристических зон», — сказал Бат-Эрдэнэ в недавнем интервью агентству Синьхуа.

Монголия поставила перед собой цель принять 1 миллион иностранных туристов и заработать 1 миллиард долларов США на туризме в 2024 году, сказал министр, добавив, что азиатская страна планирует объявить 2023 и 2024 годы «Годами посещения Монголии» для продвижения пострадавшего от пандемии туристического сектора.

По словам Бат-Эрдэнэ, Монголия также рассматривает возможность освобождения от визового режима для 11 стран.

Учитывая тот факт, что туризм в азиатской стране носит сезонный характер, министр сказал, что Монголия придает большое значение развитию зимнего туризма для развития туристической индустрии.

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