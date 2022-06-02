Министр Монголии считает, что стоит изучить опыт Китая в борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - По словам министра окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзии, поскольку Китай добился больших успехов в борьбе с опустыниванием, а его лесной покров значительно увеличился за последние десятилетия, Монголия черпает вдохновение из опыта соседней страны.

Помимо экологических последствий, китайская кампания по лесовосстановлению создала много рабочих мест и помогла миллионам людей увеличить свои доходы, чему также стоит научиться, сказал Бат-Эрдэнэ в недавнем интервью агентству Синьхуа.

Отметив, что Китай выразил готовность помочь Монголии в борьбе с опустыниванием, Бат-Эрдэнэ сказал, что решение таких экологических проблем, как опустынивание, не является исключительной обязанностью конкретной страны, а требует совместных действий всех стран региона.

В настоящее время лес покрывает только 7,9 процента от 1 564 116 квадратных километров земли страны. Министр сказал, что около 77 процентов общей территории Монголии пострадали от опустынивания и деградации земель.

Он также упомянул, что частота желтых пыльных бурь в Монголии в последние годы увеличилась из-за опустынивания, связанного с изменением климата.

«Желтая пыльная буря является признаком значительного ухудшения состояния почвы в Монголии», — отметил он.

«Желтые пыльные бури, происходящие из Монголии, достигают других стран, таких как Китай, Южная Корея и Япония», — сказал Бат-Эрдэнэ, подчеркнув, что ситуация предполагает сотрудничество между соответствующими странами для совместной борьбы с желтыми пыльными бурями.

В прошлом году Монголия запустила общенациональную кампанию под названием «Миллиард деревьев» с целью посадить не менее 1 миллиарда деревьев к 2030 году в рамках своей стратегии по борьбе с изменением климата и опустыниванием.

«Кампания по посадке деревьев «Миллиард деревьев», инициированная президентом Монголии, проводится по всей нашей стране для борьбы с опустыниванием», — сказал Бат-Эрдэнэ, отметив, что деревья являются наиболее важным фактором в предотвращении деградации почвы.

Министр добавил, что национальный комитет Монголии, отвечающий за изменение климата и сокращение опустынивания, сотрудничает с другими странами, включая Китай и Южную Корею, чтобы изучить их опыт поддержки предприятий по выращиванию саженцев деревьев, помощи фермерам и созданию новых рабочих мест при одновременном продвижении их планы борьбы с опустыниванием.

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