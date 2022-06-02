Компания Steppe Gold получила новые партии реагентов

CentralAsia (MNG) - Получение реагентов позволяет компании увеличить производительность.

Компания Steppe Gold, ориентированная на Монголию, получила три новые партии реагентов для пополнения запасов реагентов на своем золотом руднике Aлтан Цагаан Овоо (АЦО).

Поступление реагентов позволяет компании увеличить производительность в сентябрьском квартале.

Steppe Gold вводит в эксплуатацию невыщелоченные участки Cell 4 для поддержки увеличения производства. Cell 4 также завершено.

Добыча золота наращивается, в мае было произведено две заливки золота общим объемом около 3800 унций, сообщает Steppe Gold.

Дробильная установка будет введена в эксплуатацию в августе, и во втором полугодии Steppe Gold ожидает более высоких темпов штабелирования.

Благодаря дополнительному денежному потоку от увеличения производства, Steppe Gold смогла создать исследовательский лагерь на проекте Уудам Хөндий в золотоносном поясе аймака Баянхонгор в Западной Монголии.

«Наша проектная работа по расширению Фазы 2 продолжается, и идет процесс выбора подрядчиков», — сказал исполнительный директор Батаа Төмөр-Очир.

Золотой рудник АЦО смог возобновить производство на полную мощность в марте после того, как Steppe Gold получила партии реагентов.

Steppe Gold не могла получить реагенты на весь 2021 год из-за блокировок COVID-19 и закрытия границ, особенно из-за закрытия границ с Китаем.

Строительство рудника на втором этапе увеличит срок службы рудника AЦO до 12,5 лет.

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