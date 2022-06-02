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Премьер-министр призвал чиновников передвигаться на автобусе

CentralAsia (MNG) -  В Международный день защиты детей премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ работал в Объединённой пассажирской транспортной компании, сообщив о постепенном увеличении количества школьных автобусов и обеспечении безопасности и комфорта детей.

В рамках политики возрождения города и деревни в Улан-Баторе ежегодно выделяется 420 миллиардов тугриков ($135 млн) для постепенного решения проблем столицы. Премьер-министр также сказал, что бюджет столицы, который раньше составлял 40 миллиардов тугриков ($12,8 млн) в год, был увеличен до 420 тугриков, что является историческим решением и возможностью для работы. В качестве отправной точки для этих инвестиций в рамках усилий по уменьшению заторов в столице вводятся 60 автобусов, 10 двухэтажных автобусов с электродвигателями и 20 школьных автобусов.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ в своем выступлении подчеркнул, что реконструкция парка общественного транспорта будет осуществляться в два этапа до 2024 года, и призвал государственных чиновников использовать автобусы. «Ремонт автобусного парка, комфортного для водителей и пассажиров, подходящего для монгольского климата, не замерзающих окон зимой и отвечающего потребностям людей с особыми потребностями, станет важным решением для уменьшения пробки», — сказал он.

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