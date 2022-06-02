Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд. Актрису признали виновной в клевете

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- 8:32, 02 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Жюри присяжных суда американского штата Вирджиния признало бывшую супругу актера Джонни Деппа актрису Эмбер Херд виновной в клевете на него по иску Деппа о защите его чести и достоинства. Об этом пишет BBC.
Суд присяжных присудил Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов.
58-летний Джонни Депп, получивший широкую известность после фильмов «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Донни Браско», франшизы «Пираты Карибского моря» и многих других кинокартин, подал иск на Херд на сумму 50 млн долларов.
Он утверждал, что его бывшая супруга оклеветала его, обвинив в физическом и сексуальном насилии и представив себя не только жертвой такого насилия, но общественной деятельницей, борющейся с насилием в семье.
36-летняя Херд предъявила встречный иск Деппу на 100 млн долларов, заявив, что ее репутация была очернена, когда адвокат Деппа назвал в статье в Daily Mail ее обвинения в адрес своего подзащитного инсценировкой.
Этот иск Эмбер Херд был удовлетворен частично, суд присяжных присудил ей компенсацию в размере 2 миллионов долларов.
В ходе этого громкого процесса, транслировавшегося по американскому телевидению, Эмбер Херд обвинила Деппа в нескольких актах насилия, но не смогла представить убедительных доказательств. Адвокаты Джонни Деппа представили в суде аудиозаписи, свидетельствовавшие о том, что физическое насилие в отношении супруга применяла сама Эмбер Херд.
Адвокаты Джонни Деппа доказывали в суде, что ложные обвинения Эмбер Херд разрушили карьеру Джонни Деппа, который не смог сниматься, в частности, в очередном, шестом фильме «Пиратов Карибского моря».
В заключительном слове, обращаясь к присяжным, адвокат Джонни Деппа Бен Чу подчеркнул, что ни одна другая женщина никогда не обвиняла его подзащитного в насилии.
Эмбер Херд заявила в суде о многочисленных случаях эмоционального, физического, словесного и сексуального насилия.
Семеро присяжных совещались в течение 12 часов.