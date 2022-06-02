В американском штате Оклахома произошла стрельба, погибли четыре человека

- Азия и мир, происшествия
- 8:40, 02 июня 2022
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- Обновлено: 8:50, 02 июня 2022
CentralAsia (CA) - В американском городе Талса (штат Оклахома) произошла стрельба, погибли четыре человека, в том числе сам стрелок, сообщила полиция города. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Местный телеканал KJRH сообщает, что стрелок покончил с собой. Инцидент в одном из зданий городской больницы Святого Франциска примерно в 17:00 (1:00 мск).
О том, что стрелок покончил с собой, KJRH пишет со ссылкой на члена городского совета одного из округов Талсы. Как отмечает, корпус «Натали», в котором произошел инцидент,— самое новое здание в медицинском центре, в нем расположены хирургическая амбулатория и маммологический центр.
Около недели назад, 24 мая, очередной инцидент со стрельбой произошел в начальной школе Робба в техасском городе Увальде, погибли 19 детей и трое взрослых, включая преступника. Президент США Джо Байден после этого призвал бросить вызов оружейному лобби. 30 мая сообщалось о стрельбе на фестивале в городе Тафт (штат Оклахома), погиб один человек, ранены семь.