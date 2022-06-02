Starlink от SpaceX хочет построить наземные станции в Монголии

CentralAsia (MNG) - Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, представитель Монголии, сегодня утром (2 июня) встретилась онлайн с г-жой Гвинн Шотвелл, президентом и главным операционным директором SpaceX.

Госсекретарь Б.Болор-Эрдэнэ поговорила с Гвинн Шотвелл о том, когда услуги Starlink планируется ввести в Монголию, о текущем покрытии сети и о том, что Монголия должна сделать, чтобы начать эту работу.

Starlink заявила, что необходимо построить свою наземную станцию ​​в Монголии из-за ее большой территории. Она отметила, что необходимо построить несколько наземных станции, в зависимости от специфики района, и подчеркнула необходимость обеспечения оптоволоконного кабеля и подключения к Интернету в каждом месте наземной станции. На строительство и эксплуатацию наземных станции в Монголии уйдет около полугода.

Монгольская сторона заявила, что услуги Starlink имеют большое значение в политике e-Nation, реализуемой Министерством цифрового развития и связи Монголии для построения цифровой инфраструктуры по всей стране и предоставления интернет-услуг сельским районам, отдаленным районам и туристическим регионам.

Кроме того, между компанией Starlink и Министерством цифрового развития и связи Монголии будет подписан меморандум о взаимопонимании по другим вопросам.

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