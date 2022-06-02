Узбекистан через пакистанский порт Карачи отправил в Индию первый груз

CentralAsia (UZ) - Пакистанский порт Карачи впервые отправил транзитный груз, идущий на экспорт из Узбекистана. Об этом сообщает портал Hellenic Shipping News.

Товаром занимался международный контейнерный терминал Пакистана (PICT), принадлежащий компании International Container Terminal Services.

Из Узбекистана груз был доставлен наземным транспортом в порт Карачи, где его подготовили для экспорта в Индию. PICT надеется, что это событие побудит другие страны использовать торговый маршрут Пакистана, который предлагает уникальные геостратегические преимущества, особенно для других стран региона, не имеющих выхода к морю.

Для порта это стало «операционной вехой» и символом расширения сотрудничества между двумя странами, заявили в ICTSI.

Приём груза из Узбекистана «отражает наши старания увеличить ценность услуг, предоставляемых в отношении принимаемых в порту Карачи грузов», - отметил директор PICT Хуррам Азиз Хан.