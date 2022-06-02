В ООН утвердили новое название Турции

CentralAsia (CA) - ООН удовлетворила запрос Турции на смену названия страны в официальных документах на иностранных языках. Теперь оно будет писаться в соответствие с турецкими фонетическими нормами — Türkiye, что звучит как «Тюркие». Ранее название писалось как Turkey («Тёрки»).

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции о переименовании. Изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма», — сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик агентству «Анадолу».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя подачу уведомления в Twitter, отметил, что изменение названия страны должно способствовать повышению ее престижа.